Duplas femininas do Brasil estreiam com vitória em etapa suíça do vôlei de praia

As duplas masculinas do Brasil estrearam com derrota enquanto que as parcerias femininas começaram com vitória nesta quarta-feira no Major Series de Gstaad, na Suíça, etapa cinco estrelas do Circuito Mundial de vôlei de praia.

Ágatha e Duda derrotaram as japonesas Murakami e Ishii por 2 sets a 1, com parciais de 21/14, 19/21 e 15/8. Na próxima rodada, nesta quinta-feira, elas enfrentam as russas Kholomina e Makroguzova. O duelo vale a liderança do Grupo C e uma vaga direta nas oitavas de final.

Pelo Grupo D, Taiana e Carol Horta venceram as chinesas Wand e Xia por 2 sets a 0 (21/12 e 21/19). As brasileiras agora terão pela frente as australianas Clancy e Artacho. "Jogamos com uma pegada muito forte desde o início. E acredito que esta tenha sido a diferença do jogo. Tudo funcionou taticamente para nosso time contra as chinesas. Agora vamos pensar na dupla da Austrália", contou Taiana.

Maria Elisa e Carol Solberg, que ficaram com a prata na semana passada na etapa de Espinho, em Portugal, começaram a campanha na Suíça com vitória tranquila contra as austríacas Schützenhöfer e Plesiutschig, por 2 sets a 0 (21/14 e 21/18), em partida do Grupo F. Na rodada seguinte as adversárias serão as alemãs Vitoria Bieneck e Isabel Schneider.

No masculino, as quatro duplas não tiveram um bom começo. No Grupo A, Evandro e Vitor Felipe perderam para os norte-americanos Budinger e Rosenthal por 2 sets a 0 (19/21 e 20/22). Alison e André, no Grupo B, foram derrotados para os italianos Andreatta e Abbiati por 2 sets a 0 (21/19 e 29/27).

Pelo Grupo D, Pedro Solberg e Bruno Schmidt foram superados pelos canadenses Pedlow e Schachter no tiebreak (19/21, 21/18 e 12/15). A quarta dupla brasileira na competição, Thiago e George, que está no Grupo H, levou a pior contra os russos Stoyanovskiy e Velichko por 2 sets a 0 (21/14 e 21/18).