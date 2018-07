Duplas ganham e Brasil terá força máxima na etapa da Polônia do vôlei de praia

O Brasil terá força máxima na etapa de Varsóvia, na Polônia, um evento quatro estrelas pelo Circuito Mundial de vôlei de praia. Josi/Lili e Álvaro Filho/Saymon venceram os seus confrontos nesta quarta-feira, pelo qualifying, e estão na fase de grupos do torneio. Eles, e os outros seis times brasileiros que já estavam garantidos pelo ranking, entram em quadra nesta quinta em busca de medalhas.

Josi e Lili venceram na primeira partida as polonesas Marta Duda e Marta Lodej por 2 sets a 0 (21/9 e 21/18). Horas depois, no duelo valendo a vaga, triunfo sobre as canadenses Sophie Bukovec e Julie Gordon por 2 a 1 (21/16, 18/21 e 15/8), confirmando a classificação.

Lili analisou as vitórias e seu retrospecto na Polônia. "Estamos bem felizes, foi um jogo bem jogado das duas equipes, ponto a ponto. Só conseguimos abrir um pouco mais no tie-break, mas foi um jogo bem disputado, com um time com muito ritmo de jogo, que saca bem. Acho que o segredo foi saber aproveitar um pouco mais o vento, usar o lado bom no terceiro set", disse a brasileira, que completou.

"Estamos em uma sequência boa, nosso quarto torneio seguido no tour, crescendo cada vez mais. Tenho um histórico bom aqui, tive a felicidade de ser medalhista de bronze no Campeonato Mundial em 2013, espero poder novamente ter um bom desempenho, gosto muito de jogar aqui, mesmo com frio, com vento. Uma energia boa", finalizou.

Lili e Josi estão no Grupo F, estreando contra as alemãs Borger e Kozuch. Também estão na chave as compatriotas Ágatha e Duda e as norte-americanas Day e Flint. Já Carol Solber e Maria Elisa jogarão no Grupo C ao lado das polonesas Gromadowska/Gruszczynska, das suíças Heidrich e Verge-Depre e das holandesas Keizer/Meppelink.

Já Fernanda Berti e Bárbara Seixas estão no Grupo B com as italianas Giombini/Menegatti, as russas Kholomina/Makroguzova e as checas Kolocova/Kvapilova.

MASCULINO

Álvaro Filho e Saymon também tiveram um bom dia e confirmaram o favoritismo na disputa por uma das oito vagas. Eles disputaram apenas uma rodada, por conta da posição no ranking do classificatório, vencendo de virada no duelo valendo a vaga os eslovenos Jan Pokersnik e Nejc Zemljak por 2 sets a 1 (15/21, 23/21 e 15/13).

Eles estão agora no Grupo H ao lado dos russos Liamin/Krasilnikov e Stoyanovskiy/Velichko e dos chilenos Marco e Esteban Grimalt. Alison e André Stein jogarão no Grupo E, onde também estão os compatriotas Pedro Solberg/Bruno Schmidt, os canadenses O'Gorman/Ben Saxton e os noruegueses Berntsen e Mol.

Já Evandro e Vitor Felipe estão no Grupo C ao lado dos lituanos Kazdailis/Rumsevicius, dos poloneses Fijalek e Bryl e dos mexicanos Lombardo Ontiveros e Juan Virgen.