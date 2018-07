Egito desiste e Portugal entra na Liga Mundial de Vôlei

No lugar do Egito vai entrar no Grupo C a seleção de Portugal. Décima sexta colocada na edição 2012 da Liga Mundial, a seleção portuguesa havia perdido para a Holanda no playoff que decidiu uma das vagas na competição neste ano.

Portugal vai entrar no Grupo C, que é composto pelas seleções mais fracas da Liga: Canadá, Coreia do Sul, Finlândia, Holanda e Japão. Desta chave só avança o campeão para a fase final, a ser jogada na Argentina. Os outros dois grupos, todos de seis equipes, levam três times cada um para Mar del Plata. Os donos da casa completam a fase final.