Elenco enaltece projeto e agradece torcida do Cruzeiro após título da Superliga

O pentacampeonato da Superliga Masculina de Vôlei obtido neste domingo, após a vitória sobre o Funvic Taubaté por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/22, 18/25 e 25/19, foi muito festejado pelos jogadores e pelo técnico do Sada Cruzeiro, Marcelo Mendez.

Eleito o melhor jogador da decisão, o oposto Evandro celebrou o resultado e agradeceu o apoio da torcida, que lotou o ginásio do Mineirinho - o público total foi de 13.956 espectadores. "Foi uma temporada maravilhosa com o Sada Cruzeiro", comentou Evandro.

"Estou impressionado com a força dessa torcida e muito feliz por representar a equipe cruzeirense", acrescentou o oposto, que também foi o maior pontuador do confronto, com 19 acertos. "Essa torcida é maravilhosa, fez uma festa linda no Mineirinho e nos incentivou o tempo inteiro."

Já o líbero Serginho, que recebeu o prêmio de melhor defensor do campeonato, celebrou o seu feito histórico deste domingo, ao conquistar o oitavo título e tornar-se o recordista de conquistas da Superliga.

"Dou crédito a todos os meus companheiros. Sem eles, eu não ganharia nada. Tenho que dividir com todos que passaram por mim, me ajudaram nos treinos, os que me deram uma chamada a mais quando era preciso e esse prêmio de hoje já vai ficar guardado. O próximo é sempre o mais importante", projetou Serginho.

O técnico Marcelo Mendez, por sua vez, destacou o projeto montado pelo clube mineiro, que obteve o quarto título consecutivo da Superliga. "Esse título é a confirmação de um projeto forte e de um grupo de jogadores que trabalha junto há um tempo, sempre se dedicou e acreditou em todo o processo. Estou muito feliz. Agora temos que seguir treinando, trabalhando duro e buscando a evolução como equipe nos próximos campeonatos", salientou o treinador.

Até mesmo o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, publicou uma nota oficial parabenizando o feito obtido pelos jogadores. "Todos do Cruzeiro estão de parabéns por terem levantado mais uma taça. Nossos heróis transformaram a equipe do Sada Cruzeiro no maior time de vôlei da história do Brasil. Comemorem bastante, vocês merecem."

Se o elenco do Cruzeiro festejou mais uma conquista, o treinador Cezar Douglas avaliou o desempenho do Taubaté e criticou o desequilíbrio dos seus jogadores durante a decisão. "Para uma final, o equilíbrio é fundamental para que o time consiga se manter competitivo. Nos três sets que perdemos, nós tivemos desequilíbrios em momentos especiais do set em que o Cruzeiro nem precisou forçar muito o jogo para reverter o placar", lamentou.