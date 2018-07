Em Bangcoc, seleção feminina de vôlei fatura prêmio olímpico

A seleção brasileira feminina de vôlei foi uma das vencedoras do primeiro prêmio da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais (ANOC, na sigla em inglês), anunciado nesta sexta-feira, em Bangcoc, capital da Tailândia. As comandadas de José Roberto Guimarães foram eleitas a melhor equipe feminina dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

A primeira edição do prêmio da ANOC escolheu os destaques das últimas edições dos Jogos Olímpicos de Verão, em Londres, e de Inverno, em Sochi, neste ano. A seleção brasileira de vôlei, que faturou o bicampeonato olímpico há dois anos, foi escolhida a melhor entre todas as equipes femininas de todas as modalidades.

No masculino, a seleção francesa de handebol ficou com o prêmio. Entre os prêmios individuais, o meio-fundista queniano David Rudisha foi eleito o melhor atleta por seu desempenho nos 800m, no qual ganhou a medalha de ouro e bateu o recorde mundial. A mesa-tenista Li Xiaoxia ficou com o troféu no feminino depois de conquistar o ouro na competição individual e por equipes. Já os Estados Unidos, líder do quadro de medalhas em Londres, foi escolhido o país de maior sucesso.

Os prêmios dos Jogos de Inverno deste ano elegeram o norueguês Ole Einar Bjoerndalen e a holandesa Irene Wust como melhores atletas. A seleção de hóquei do Canadá foi escolhida a melhor equipe tanto no feminino quanto no masculino. E a Rússia foi o país de maior sucesso.