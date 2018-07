Em Betim, Mundial de Clubes de vôlei terá Cruzeiro e Minas Tênis como anfitriões

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB, na sigla em inglês) confirmou nesta terça-feira que o Mundial de Clubes masculino deste ano acontecerá na cidade de Betim, em Minas Gerais. Será a quarta vez que o Estado receberá a competição.

O torneio acontecerá entre os dias 17 e 23 de outubro e terá pela primeira vez dois clubes como anfitriões. O Sada Cruzeiro e o Minas Tênis firmaram uma parceria inédita para trazer mais uma vez a competição ao Brasil.

"Esperamos poder reeditar com grande sucesso esse evento, contando que o nível técnico continue sendo altíssimo, como foi nos últimos anos", comentou o presidente do Sada Cruzeiro, Vittorio Medioli, em coletiva realizada em Belo Horizonte.

Além dos dois brasileiros, a competição reunirá quatro campeões continentais. O Zenit Kazan, da Rússia, o Taichung Bank, da China, o El Giesh, do Egito, e um representante da América do Norte que ainda não foi definido.

Atual campeão sul-americano, o Sada Cruzeiro vai em busca do tricampeonato mundial. O time mineiro venceu as edições de 2013 e 2015. O Minas é estreante no torneio, mas tem no currículo nove títulos nacionais.

"São as duas maiores entidades de expressão no voleibol brasileiro. E nós temos que brigar, no bom sentido, dentro de quadra. Fora dela, contribuímos juntos para o crescimento do esporte no País. Por isso temos que valorizar muito esse Mundial sendo realizado aqui em Minas Gerais, que coloca nosso estado no lugar de destaque que ele merece", disse o presidente do Minas, Luiz Gustavo Lage.