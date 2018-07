Em busca do tetra, Bernardinho exalta reviravolta no ano Mal havia começado a temporada e, em junho, a seleção brasileira masculina de vôlei já era dada como morta. Nos sete primeiros jogos da Liga Mundial, ganhou apenas dois e perecia fadada a uma eliminação precoce, ainda na primeira fase. Mas aí vieram quatro vitórias em cinco partidas, a classificação para a fase final, conquistando depois a prata no torneio.