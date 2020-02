Em Campinas, Sada Cruzeiro vence mais uma e segue na ponta da Superliga Masculina

O Sada Cruzeiro-MG manteve neste sábado a liderança isolada da Superliga Masculina de vôlei. O time mineiro foi até Campinas (SP) e derrotou o Vôlei Renata-SP por 3 sets a 1 - com parciais de 25/22, 25/21, 20/25 e 25/22 -, no ginásio do Taquaral, pela quinta rodada do returno da competição.

Na tabela de classificação, o Sada Cruzeiro tem 44 pontos - 15 vitórias e apenas uma derrota -, com três mais que o Taubaté-SP, o vice-líder que neste sábado superou o Itapetininga-SP por 3 sets a 1 - parciais de 25/23, 29/27, 24/26 e 25/23.

Apesar do resultado negativo do seu time, o ponteiro Vaccari foi quem mais pontuou na partida. O atacante do Vôlei Renata marcou 16 pontos, todos no ataque, e foi um dos principais destaques do jogo. Pela equipe cruzeirense, destaque para o ponteiro Facundo Conte.

"Sabíamos que o jogo ia ser desse jeito, difícil. Eles têm um bom time, lutaram até o final, no segundo set mesmo com boa vantagem, eles conseguiram seguir lutando. Nós não fizemos o nosso melhor jogo, mas deu certo. Nos momentos difíceis continuamos com paciência. O mais importante é ganhar e nós ganhamos", comentou Facundo.

Em casa, o Ponta Grossa-PR conseguiu boa vitória sobre o América-MG por 3 sets a 0 (25/22, 25/23 e 30/28). Em São Paulo, o Sesi-SP bateu o Maringá-PR por 3 a 1: 25/21, 21/25, 25/15 e 25/20. E o Blumenau-SC derrotou o Ribeirão Preto-SP por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 23/25, 25/11, 25/23 e 25/19.