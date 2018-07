Em fim polêmico, Campinas vence e vai à final da Superliga de Vôlei

Pela primeira vez em sua história, o Campinas-SP está na decisão da Superliga Masculina de Vôlei. Em um final polêmico, derrotou o Taubaté-SP por 3 sets a 2 - com parciais de 23/25, 25/19, 22/25, 25/20 e 15/13 -, no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP), e ganhou de virada a série melhor-de-três da semifinal por 2 a 1. Na briga pelo título, disputado em jogo único, o rival será o Cruzeiro-MG, atual campeão, neste domingo, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

Como em toda a série, Taubaté e Campinas fizeram um jogo extremamente equilibrado em todos os sets. E a vitória do Campinas foi decidida em detalhe pouco comum no vôlei: uma decisão da arbitragem. Na quinta e decisiva parcial, o tie-break, os times foram iguais e quando o placar marcava 14 a 13 para Campinas, o jogo foi decidido com a bola parada.

Em uma substituição, o Taubaté foi punido com um cartão por retardamento. Neste momento, Wallace, do Campinas, foi avisar a arbitragem que os clube da casa já tinha sido advertido com um cartão. Assim, receberam o segundo cartão, o vermelho, e os campineiros ganharam o ponto. Ele que garantiu a vitória por 15 a 13 e a inédita vaga na final da Superliga Masculina. De nada adiantaram as reclamações dos jogadores do Taubaté contra a arbitragem.

Wallace destacou o merecimento de Campinas para chegar à decisão. "Foi um jogo digno de semifinal. Nós lutamos muito, acreditamos o tempo todo. Isso é algo histórico. Para mim, particularmente, é algo fantástico. Estava meio desacreditado. Vinha de lesões, tinha gente que falava que eu estava meio bichado. Mas sou muito grato ao projeto, às pessoas que acreditaram em mim. Me contrataram lesionado, renovaram o contrato comigo lesionado... Sou muito grato. Hoje posso dizer que estamos na final por méritos", disse o jogador, em entrevista ao SporTV logo após a partida.