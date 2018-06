Em final brasileira, Fernanda Berti e Bárbara Seixas faturam ouro nos EUA

Em uma final totalmente brasileira, Fernanda Berti e Bárbara Seixas levaram a melhor neste domingo e conquistaram a medalha de ouro na etapa de Huntington Beach do Circuito Mundial de vôlei de praia. Nas areias norte-americanas, elas superaram na final as compatriotas Maria Elisa e Carol Solberg pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/15 e 15/9.

+ Leia mais notícias sobre vôlei

+ Em duelo emocionante, Cruzeiro bate o Sesi e conquista o hexa da Superliga

+ Três duplas do Brasil vão à semifinal em etapa de vôlei de praia nos EUA

Foi o segundo título conquistado pela dupla nesta temporada do Circuito Mundial. E, curiosamente, foi a segunda vez consecutiva que elas venceram compatriotas na final para levar o título. A primeira foi em março, no Major de Fort Lauderdale, onde bateram Carolina Horta e Taiana Lima.

O jogo deste domingo marcou ainda a 60ª vez que uma final de uma etapa do Circuito Mundial foi decidida somente por brasileiras em quadra. Com o título, Fernanda e Bárbara embolsaram US$ 20 mil (cerca de R$ 70 mil). As vice-campeãs da etapa vão dividir US$ 16 mil (R$ 56 mil).

Na disputa da medalha de bronze, as vencedoras foram as alemãs Chantal Laboureur e Julia Sude, que venceram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Sarah Pavan por 2 sets a 0, com parciais de 35/33 e 21/16.