Em final de duplas olímpicas, Alison e Álvaro levam etapa do Circuito Brasileiro

A segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia envolveu na decisão masculina as duplas que se estão classificadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E quem se deu melhor foi a parceria composta por Alison e Álvaro Filho. Eles derrotaram Evandro e Bruno Schmidt por 2 sets a 0, com duplo 21/19, na arena montada no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ), neste domingo.

Este foi o segundo título da dupla em etapas do circuito nacional, sendo que a conquista anterior foi em Cuiabá (MT), na temporada 2019/2020. Também foi a 33ª vez que Alison ganhou uma etapa da competição, enquanto agora Álvaro soma nove ouros na competição. Eleito o melhor jogador da decisão, ele ainda celebrou, há cerca de duas semanas, o nascimento de Dom, o nascimento do seu primeiro filho.

"Estou sem palavras para agradecer ao meu time e ao Alison, especialmente pelo fato de que eles tiveram muita paciência e carinho comigo nesse momento. É minha melhor fase, o momento mais especial da minha vida. Eu quero dedicar este título à minha esposa (Marcella), ao meu filho e à minha família", disse Álvaro.

Seu parceiro, Alison, também será pai em breve, pois sua esposa, Tatiana Tristão, está grávida de 22 semanas de Catarina. "É uma etapa muito especial para nosso time, esse momento é bem mágico. O vôlei de praia brasileiro masculino é muito forte. Tivemos uma partida duríssima na semifinal e sabíamos que hoje não seria diferente, contra o Evandro e Bruno, que vão representar nosso país nos Jogos de Tóquio. Nossa comissão técnica foi incrível, Álvaro jogou demais e estamos felizes por essa evolução", comentou.

O bronze da etapa ficou com André e George. Eles haviam vencido a etapa de abertura do Circuito Brasileiro e lideram o ranking. Neste domingo, subiram ao pódio após baterem Allison Francioni e Fábio por 21/10 e 21/18 na partida que valia o terceiro lugar.

A temporada 2020/2021 prosseguirá em novembro. A disputa feminina ocorrerá entre os dias 4 e 8, com o evento masculino sendo realizado no período dos dias 11 a 15. Ambos estão novamente agendados para Saquarema.