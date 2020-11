Em jogo adiado pela covid-19, Itapetininga ganha a 3ª seguida na Superliga

O Vôlei UM Itapetininga (SP) conquistou, nesta quarta-feira, a terceira vitória consecutiva na Superliga Masculina. Em duelo que havia sido adiado da rodada inicial por causa de vários casos de coronavírus no seu elenco, o time do interior paulista derrotou o Apan/Eleva/Blumenau por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/22 e 25/14, em casa.

Com o triunfo, o Itapetininga chegou aos nove pontos, em quarto lugar, com três triunfos em quatro duelos, a três do líder EMS Taubaté Funvic, único time invicto no torneio. Já o Blumenau está em nono lugar, com três pontos e só um triunfo na Superliga.

O oposto Renan Buiatti teve grande atuação pelo Itapetininga. Ele foi o maior pontuador do confronto, com 18 acertos (15 de ataque, um de saque e dois de bloqueio), dois a mais do que o oposto Franco Paese pelo Blumenau. O levantadora Carísio foi eleito o melhor jogador da partida pelo time paulista.

"O time todo está de parabéns pela vitória. Acho importante ter uma distribuição homogênea e isso que procurei buscar na partida de hoje. O Renan (oposto) ajuda muito na rodada de bola e o Adriano (ponteiro) é muito regular e tem ajudado bastante", disse.

A quinta rodada da Superliga será disputada no fim de semana. Serão quatro jogos no sábado - Itapetininga x Cruzeiro (16h30), Blumenau x Sesi (17h), América-MG x Guarulhos (19h) e Ribeirão Preto x Taubaté (21h30) - e outros dois no domingo - Uberlândia x Caramuru (17h) e Campinas x Minas (21h30).