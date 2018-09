Em retorno, Suelen comemora vitória da seleção de vôlei em Montreux

A líbero Suelen não escondeu a alegria em seu retorno à seleção brasileira nesta terça-feira. Recuperada de lesão, ela foi titular na vitória do Brasil na estreia no Torneio de Montreux, sobre a Rússia por 3 sets a 1, na Suíça.

"Foi uma boa estreia. A Rússia é uma equipe de tradição e evoluiu nos últimos torneios. Fiquei muito feliz de voltar a disputar uma partida pelo Brasil e principalmente pela vitória", disse Suelen, que voltou ao time após passar por cirurgia para corrigir uma fratura na mão direita, no dia 10 de julho.

Suelen havia se machucado na partida da seleção contra a Turquia, pela semifinal da Liga das Nações, no fim de junho. "Agora vamos descansar porque amanhã (quarta) temos mais uma partida difícil contra a Polônia", projetou a líbero.

O triunfo desta terça também foi celebrado pela central Carol. Ela marcou cinco pontos de bloqueio na vitória sobre as russas. "Estou feliz porque estrear com vitória é sempre positivo", comentou a jogadora, antes de admitir as dificuldades enfrentadas pelo Brasil no primeiro set da partida.

"A Rússia tem um time alto e, felizmente, depois do primeiro set conseguimos ajustar a relação entre o bloqueio e a defesa. Também passamos a atacar com mais consciência. O nosso conjunto funcionou muito bem. Foi um bom começo", analisou.

A seleção voltará à quadra nesta quarta-feira para enfrentar a Polônia a partir das 16h15 (horário de Brasília). Será o segundo duelo das brasileiras no torneio suíço, que é preparatório para o Mundial. A principal competição da temporada será disputada entre 29 de setembro e 20 de outubro, no Japão.