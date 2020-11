Em rodada com 2 jogos adiados pela covid, Praia, Osasco, Minas e Sesi-Bauru seguem 100% na Superliga

Em uma rodada da Superliga Feminina que teve dois jogos adiados em função de casos de coronavírus, os favoritos que entraram em quadra se deram bem. Nesta sexta-feira, Praia Clube, Osasco, Minas e Sesi-Bauru triunfaram pela quarta jornada da competição, se mantendo invictos no torneio.

Único time que ainda não perdeu sets na competição e líder pelos critérios de desempate, o Praia Clube jogou em Uberlândia nesta sexta e derrotou o Pinheiros por 3 a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/15. A levantadora Claudinha foi escolhida o destaque do duelo. A oposta Brayelin Martinez também brilhou e foi a maior pontuadora do confronto, com 14 pontos (12 de ataque, um de saque e um de bloqueio).

O Osasco também aplicou 3 a 0, no São José dos Pinhais, no Paraná, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/22. A ponteira Jaqueline se destacou no confronto, sendo a maior pontuadora do jogo, com 20 acertos, para o vice-líder da Superliga Feminina.

Em Belo Horizonte, ainda que tendo muitas dificuldades no terceiro set, o Minas fez 3 a 0 no Fluminense, com parciais de 25/14, 25/14 e 25/23. A ponteira Pri Daroit foi a maior pontuadora do duelo com 15 pontos, enquanto a levantadora Macris acabou sendo eleita a melhor jogadora do duelo diante de um adversário que ainda não pontuou.

"Achei positiva a consistência da nossa equipe, principalmente, nos dois primeiros sets, quando estivemos bem focadas e fazendo aquilo que a gente tinha estudado. No terceiro set, claro que se a gente não toma os cuidados necessários, a gente acaba se desconcentrando um pouco e acredito que foi o que aconteceu. Então, é saber que cada set é importante e tem que lutar ponto a ponto”, disse Macris, levantadora do terceiro colocado da Superliga.

Já o Sesi-Bauru precisou de cinco sets para derrotar o São Paulo-Barueri e seguir invicto na Superliga. O time do interior paulista triunfou por 3 a 2, com parciais de 23/25, 25/20, 19/25, 25/20 e 15/11. A ponteira Tifanny, que marcou 15 pontos, levou o Troféu VivaVôlei. Mas a oposta Rahimova foi a maior pontuadora da partida, com 21 acertos.

JOGOS ADIADOS

A Superliga Feminina teria dois jogos neste sábado, mas eles estão adiados. Foram os casos de Brasília x São Caetano, após sete casos de covid-19 no elenco do time do Distrito Federal, e Flamengo x Curitiba, por causa dos cinco resultados positivos no elenco do time carioca, que tamb teve partida diante do Fluminense reprogramada. Esses jogos da quarta rodada ficaram para 15 de dezembro.