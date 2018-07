Em Santa Maria, Juliana e Larissa voltam ao lugar mais alto do pódio

SÃO PAULO - As campeãs pan-americanas Juliana e Larissa retomaram o posto mais alto no pódio do Circuito Brasileiro de vôlei de praia neste domingo, em Santa Maria (RS), cidade que recebeu a 6ª etapa da temporada 2011. A dupla venceu as estreantes em decisões Lili e Luana por 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 21/15.

Na disputa de terceiro lugar, as irmãs Maria Clara e Carolina derrotaram Val e Shaylyn por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/17, e foram campeãs pela primeira vez na temporada.

Após vencer nas etapas de Vitória (ES), Rio de Janeiro e Guarujá (SP), Juliana e Larissa viram a série de 11 títulos seguidos no Circuito ser interrompida em Curitiba. Na etapa seguinte, em Balneário Camboriú (SC), a dupla ficou com o segundo lugar.

Com o título em Santa Maria, Juliana e Larissa ampliaram a liderança na corrida pelo título da temporada. A dupla soma agora 2.320 pontos, contra 1.880 de Talita e Maria Elisa e 1.800 de Taiana e Vivian, duplas que terminaram a etapa gaúcha em quinto lugar.