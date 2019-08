Em teste para Pré-Olímpico de vôlei, Brasil bate Polônia em Cracóvia

Em novo teste de preparação para o Pré-Olímpico, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Polônia por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 21/25, 29/27 e 25/22, na casa dos atuais campeões mundiais, em Cracóvia, nesta sexta-feira.

O confronto foi válido pelo torneio amistoso Memorial Wagner e a Tauron Arena Kraków recebeu 15 mil torcedores, que tentaram empurrar a equipe local. Porém, o time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto acabou conquistando o seu segundo triunfo em dois jogos na competição - na última quinta, em sua estreia, superou a Finlândia por 3 a 0.

Este evento em solo polonês serve para Brasil realizar os últimos ajustes antes do Pré-Olímpico que ocorrerá na próxima semana, entre os dias 9 e 11, em Varna, na Bulgária. A seleção terá pela frente Porto Rico, Egito e os donos da casa no torneio, que dará ao líder do quadrangular disputado entre estas equipes uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020.

"Acredito que foi um ótimo teste enfrentar o atual campeão mundial, um grande time, visando o Pré-Olímpico da semana que vem. Sem dúvida, serviu para ver onde podemos crescer ainda, erramos um pouco demais no ataque e no contra-ataque e são coisas que temos que tentar melhorar para os próximos desafios", disse o levantador e capitão Bruninho após o triunfo desta sexta-feira.

O técnico Renan também festejou a vitória sobre o forte adversário, mas enfatizou que a seleção tem de seguir evoluindo antes de encarar o importante desafio da próxima semana. "Saímos contentes e felizes com a vitória, mas sabendo que precisamos melhorar ainda em algumas coisas. O mais importante é que demos o nosso máximo e acreditamos estar no caminho correto antes enorme desafio que vamos ter na próxima semana", afirmou o comandante.

A seleção brasileira vai fechar a sua campanha neste torneio amistoso na Polônia neste sábado, quando enfrentará a Sérvia, às 12h (de Brasília). A equipe nacional participa desta competição com os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Wallace e Alan; os centrais Lucão, Maurício Souza, Flávio e Isac; os ponteiros Leal, Lucarelli, Douglas e Maurício Borges; e os líberos Thales e Maique. A estreia no Pré-Olímpico será contra Porto Rico, às 11h (de Brasília) da próxima sexta-feira.