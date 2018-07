Equipe de Giovane Gávio, Sesc-RJ fatura a Superliga B e sobe à elite do vôlei

Dono da melhor campanha da Superliga B Masculina, o Sesc-RJ coroou a boa temporada com o título da competição neste sábado e, com isso, a vaga na elite do vôlei brasileiro. O time carioca, que tem como técnico o ex-jogador Giovane Gávio, bateu na decisão o Jaó/Universo-GO por 3 sets a 0 - com parciais de 25/15, 25/20 e 25/23, em 1 hora e 27 minutos -, no ginásio do Hebraica, no Rio. Esta foi a primeira participação da equipe, montada em outubro de 2016, que culminou com o troféu após 12 vitórias em 13 jogos.

Até a final, o Jaó/Universo era o único time que havia derrotado o Sesc-RJ. Apesar do histórico favorável, a equipe goiana sofreu com a potência dos saques adversários e encontrou muita dificuldade no passe e na virada de bola. Já os donos da casa tiveram bom volume defensivo e aproveitaram os contra-ataques para dominar a maior parte do jogo.

Giovane Gávio é bicampeão olímpico e campeão mundial como jogador, além de ter conquistado a Superliga como atleta e como treinador, portanto, é acostumado a títulos importantes. Para ele, a satisfação de conseguir chegar no lugar mais alto do pódio na Superliga B não é diferente das demais façanhas da carreira.

"Tínhamos uma tensão pois um resultado diferente do que tivemos aqui seria considerado um fracasso. Mas construímos esta vitória, não veio fácil. Fizemos um trabalho com muita dedicação. É sempre bom ganhar. Mesmo tendo passado por tantos momentos gloriosos na carreira, quando a gente consegue sucesso em um projeto a sensação de recompensa é sempre muito boa", afirmou.

O oposto Paulo Victor, destaque do Sesc-RJ na temporada e que já tem três títulos da Superliga no currículo, comemorou bastante a conquista. "A vitória foi merecida. Treinamos pesado ao longo de muitos meses, antes mesmo de começarmos a temporada. E nessa última semana o nosso pensamento estava todo voltado para esta decisão. Estamos muito felizes por esse resultado", disse.