Equipe feminina do Vôlei Futuro fatura título do Campeonato Paulista de 2011

SÃO PAULO - A equipe feminina do Vôlei Futuro é a vencedora do Campeonato Paulista 2011. Na grande final, o time venceu o Sollys/Nestlé por 3 a 1, com parciais de 25/20, 20/25, 25/20 e 25/20, e faturou o título inédito. Com o triunfo na noite desta quarta-feira, as meninas fecharam a série melhor de três em 2 a 1.

O técnico Paulo Coco ficou bastante satisfeito com o desempenho mostrado pela equipe de Araçatuba. "Foi uma partida dura, nervosa, erramos muito menos que o segundo jogo e fomos taticamente muito bem. A equipe conseguiu pressionar o Osasco e nosso sistema defensivo ajudou colocando as principais atacantes adversárias em dificuldade.", disse.

Ele ainda aproveitou para exaltar a força de suas meninas. "Gostaria de ressaltar a força do nosso grupo, não são apenas seis jogadoras titulares, durante todo o campeonato fizemos revezamentos para conseguir chegar a esse resultado".

Mas a comemoração do título vai ser curta, já que o Vôlei Futuro viaja para Belo Horizonte para disputar a Superliga Nacional. A estreia da equipe está marcada para sexta-feira, às 20 horas, contra o Mackenzie/Cia do terno.