Equipes brasileiras vencem no Sul-Americano e garantem vaga antecipada na semifinal

OSASCO - As equipes brasileiras venceram novamente suas partidas no Sul-Americano feminino de clubes e garantiram classificação às semifinais com uma rodada de antecedência. O Molico/Osasco fez 3 a 0 na equipe amadora do Universidad Metropolitana Assunción, do Paraguai, no José Liberatti, em Osasco. As parciais foram 25/8, 25/6 e 25/12. Já o Sesi, que está no Grupo B, superou o Ado, do Chile, pelo mesmo placar - triplo 25/11.

Nesta sexta-feira, Osasco enfrenta o Boca Juniors, da Argentina, na decisão do primeiro lugar do Grupo A. A equipe portenha superou a Universidad San Francisco Xavier, da Bolívia, por 3 a 0 (25/16, 25/19 e 25/11). O adversário do Sesi será o Club Liga Nacional, do Peru. A final será domingo, em Osasco.

O campeão do Sul-Americano vai participar do Mundial de clubes em maio, na Suíça.

A líbero do time de Osasco, Camila Brait, atribui grande importância ao torneio, a despeito de seu precário nível técnico. "Esse é um dos campeonatos mais importantes para o Molico/Osasco porque vale uma vaga no Mundial de Clubes. Então estamos focadas ao máximo para o jogo contra o Boca Juniors e também para o duelo na semifinal. Nosso objetivo é chegar na final e conquistar mais um título".

As duas únicas titulares de Osasco que participaram do jogo de ontem foram Brait e Adenízia.