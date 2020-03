Equipes da Superliga sinalizam decidir pelo fim da temporada por causa do coronavírus

Os clubes da Superliga de Vôlei, tanto da masculina quanto da feminina, vão decidir nesta quinta-feira os rumos da competição desta temporada. Os representantes de cada equipe vão participar, através de videoconferência, de reunião com dirigentes da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para definir o andamento do torneio. Os times femininos vão debater pela manhã e os masculinos à tarde.

A tendência é de que as 24 equipes optem pelo encerramento da temporada da maneira como está, sem ter campeões declarados. Isso já ocorreu na reunião com as equipes da Superliga B (masculina e feminina), que decidiram dar fim a esta edição da competição, até porque os times não estão podendo treinar.

"Estamos tristes pela situação, por ter de finalizar a competição desta forma, sem a oportunidade de ver a final depois de uma temporada tão equilibrada. Estamos privados de ver o que aconteceria no playoff, com uma disputa bonita e decidida na quadra, mas foi preciso ser decidido na mesa. É para o bem de todos”, disse Renato D'Avila, superintendente de competições quadra da CBV, após reunião da Superliga B na quarta-feira.

Até por isso, os times da Superliga principal devem seguir o mesmo caminho dos representantes que lutam por um acesso à primeira divisão, como adiantou o Blog do Bruno Voloch. Por causa do coronavírus, a realidade dos clubes mudou e os atletas não estão podendo treinar. Eles foram liberados e estão em casa, aguardando a decisão desta quinta-feira.

Como a Superliga tem uma data para terminar e depois começaria o calendário de seleções de vôlei, os clubes argumentam que não existe data para concluir as partidas que faltam. Outro ponto é que um adiamento implicaria que muitos clubes teriam de prorrogar contratos e gastar mais dinheiro em uma temporada que muitos deles passaram por dificuldades financeiras.

Além da decisão sobre o futuro desta temporada, os representantes das equipes femininas também vão votar novamente sobre a manutenção ou o fim do ranking de atletas. Como na reunião anterior os votos de São Paulo/Barueri e Curitiba Vôlei não foram aceitos porque eles não estavam presencialmente no encontro, uma nova rodada será feita. Se ninguém mudar de posição, o ranking será extinto.