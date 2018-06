Erika comemora 20 anos de carreira no vôlei e ganha homenagens

A jogadora Erika Coimbra, do Hinode Barueri, foi homenageada nesta sexta-feira por seus 20 anos de carreira. Capitã da equipe, ela ajudou seu time a vencer o São Cristóvão Saúde/São Caetano por 3 sets a 0 pela Superliga Feminina de Vôlei, pela quinta rodada do returno.

+ Confira outras notícias de vôlei

Das mãos do técnico José Roberto Guimarães, ela recebeu um troféu comemorativa pela marca alcançada. "Estou sem palavras com essa homenagem. É um privilégio alcançar os 20 anos de carreira profissional, ainda mais considerando que sou ponteira, uma posição que desgasta muito mais as atletas", afirmou Erika, visivelmente emocionada.

Além do troféu, ela viu um vídeo de homenagem com entrevistas de pessoas que fizeram parte de sua carreira. As jogadoras do time entraram na quadra com a camisa 3 e uma inscrição: "20 anos de amor ao vôlei".

Erika gostou bastante da homenagem. "Agora minha missão é ajudar a passar adiante meu conhecimento, até porque nosso time tem algumas meninas que não têm nem 20 anos de idade", disse a jogadora, de 37 anos, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, pela seleção brasileira.

No jogo, ela contribuiu para o Barueri alcançar a quinta posição na Superliga ao fazer 25/21, 25/20 e 29/27 no Ginásio José Corrêa. Ficou pouco tempo em quadra, mas viu a levantadora norte-americana Carly Loyd brilhar e ganhar o prêmio de melhor jogadora da partida.