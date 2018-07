Esposa de James Rodríguez vai jogar vôlei em time de Madri

Não é só James Rodríguez que terá um novo rumo da carreira em Madri. Sua esposa também deve voltar ao mundo do esporte e recomeçar sua carreira de jogadora de vôlei. Daniela Ospina chegou a um acordo com o Voleyplaya Madrid, da segunda divisão local, e deve iniciar os treinamentos nos próximos dias para voltar às quadras. Jogadora com passagem pela seleção colombiana de vôlei, Daniela Ospina interrompeu a carreira no início de 2013, quando engravidou de sua filha Salomé, fruto da relação com James, quando ele ainda atuava pelo Porto, antes de sua ida ao Mônaco.

Com a mudança do jogador colombiano para o Real Madrid, após se destacar na Copa do Mundo, o presidente do Voleyplaya, Felipe Pascual, entrou em contato com Daniela e fez convite para ela retornar às quadras. Para o dirigente, sua chegada trará visibilidade ao clube e ao esporte no país. "A possível chegada de Daniela tem todo um clube sonhador, desde as mais pequenas atletas até suas futuras companheiras de equipe. Daniela possivelmente será uma das jogadoras mais destacadas de todas as categorias".

Mesmo que ainda não tenha sido oficialmente contratada pela equipe espanhola, Daniela pode utilizar as dependências do clube para treinar e entrar em forma para jogar profissionalmente de novo.