Estados Unidos massacram o Brasil e conquistam o título do Grand Prix de vôlei

Atuais campeãs mundiais, as norte-americanas se sagraram campeãs com uma rodada de antecedência nesta fase final da competição. Com 12 pontos e 100% de aproveitamento, os Estados Unidos foram beneficiados pela vitória da China sobre a Rússia por 3 sets a 0, no primeiro jogo deste sábado, e não podem mais ser alcançados por chinesas (7 pontos), Brasil e russas (6 cada) na jornada final deste domingo.

Na quinta e última rodada, os Estados Unidos abrem o dia fazendo a festa com sua torcida contra a China. Na sequência, às 19h10 (de Brasília), a seleção brasileira, comandada pelo auxiliar Paulo Coco e com uma equipe mista com Dani Lins, Monique, Gabi e a líbero Leia - as principais titulares defendem o País no Pan sob o comando do técnico José Roberto Guimarães -, busca o vice contra a Itália.

No primeiro set, o Brasil começou bem e equilibrou o jogo até a primeira parada técnica. A partir daí, as norte-americanas dominaram. Abriram vantagem e foram para a segunda parada com 16 a 12 na frente. Foi só, então, administrar até fechar a parcial em 25/16.

Para seguir com chances de título, o Brasil não podia perder mais um set na partida. Por isso, voltou melhor e chegou a abrir cinco pontos de vantagem (9 a 4). Só que as norte-americanas reagiram, empataram em 14 pontos e aproveitaram alguns erros brasileiros para ganhar por 25/22.

Na terceira parcial, mesmo já sem chances, as brasileiras tentaram a virada. Mas a motivação das norte-americanas em ganhar o título do Grand Prix já neste sábado foi maior. Sem cometer erros, a seleção da casa não encontrou dificuldades para fechar em 25/21 e festejar a conquista.