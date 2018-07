Estados Unidos vão à final e Brasil pegará China pelo bronze da Liga das Nações

A seleção feminina de vôlei dos Estados Unidos venceu a China por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 25/20, 18/25 e 25/18, neste sábado, na casa da adversária, em Nanquim, e garantiu classificação para a decisão da Liga das Nações.

Com o triunfo, as norte-americanas se credenciaram para enfrentar na decisão deste domingo, às 8 horas (de Brasília), a Turquia, que horas mais cedo, na outra semifinal da competição neste sábado, derrotou o Brasil por 3 sets a 0.

Desta forma, a seleção comandada por José Roberto Guimarães enfrentará as chinesas no confronto que valerá a medalha de bronze, às 4 horas (de Brasília) deste domingo, na disputa do terceiro lugar.

Na última sexta-feira, o Brasil superou as chinesas por 3 sets a 0 para avançar às semifinais como líder do Grupo A desta fase final da Liga das Nações. Porém, acabou sendo eliminado pelas turcas, que se classificaram como vice-líderes do Grupo B.

Antes disso, as brasileiras haviam estreado neste estágio derradeiro da competição superando a Holanda também sem ceder nenhum set à adversária, que já havia caído diante da China na abertura de sua campanha nesta fase.

A Liga das Nações substituiu no calendário do vôlei feminino o Grand Prix, torneio do qual a seleção brasileira foi a maior campeã, com 12 troféus, e faturou o título de sua última edição, no ano passado.