EUA batem Irã e vão à final da Liga Mundial pela terceira vez

A seleção dos Estados Unidos está classificada para a decisão da Liga Mundial. Neste sábado, em Florença, os norte-americanos não encontraram qualquer dificuldade para avançar no torneio e venceram o Irã pelas semifinais por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/22 e 25/16, em 1 hora e 18 minutos.

Assim, os Estados Unidos vão disputar neste domingo a sua terceira decisão na história da Liga Mundial. Na primeira, em 2008, os norte-americanos derrotaram a Sérvia. Depois, em 2012, perderam para a Polônia. Dessa vez, os Estados Unidos terão pela frente um adversário diferente. E o seu oponente sairá do duelo entre as seleções do Brasil e da Itália, que vão se enfrentar às 15h30 (horário de Brasília), também em Florença.

Primeiro colocado do Grupo B da Liga Mundial, com nove vitórias e três derrotas, os Estados Unidos se classificaram para as finais do torneio. E a equipe se garantiu nas semifinais com uma vitória sobre a Austrália e uma derrota para a anfitriã Itália. Depois, teve pela frente neste sábado o Irã.

Surpresa da Liga Mundial, os iranianos se classificaram para as semifinais com a vitória por 3 sets a 1 sobre o Brasil, na última sexta-feira. Neste sábado, porém, foram eliminados pelos Estados Unidos, mas ao menos podem comemorar a melhor campanha da sua história na Liga Mundial.

Em quadra, os Estados Unidos só encontraram resistência efetiva do Irã no segundo set. O norte-americano Taylor Sander foi o principal pontuador da partida, com 17 pontos, seis a mais do que David Lee e Sean Rooney. Amir Ghafour marcou dez pontos para a seleção iraniana.