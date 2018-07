EUA batem Rússia e embolam grupo no Mundial de Vôlei

A vitória da China sobre a República Dominicana, nesta quinta-feira, classificou o Brasil à semifinal do Mundial Feminino de Vôlei. O rival da próxima fase, porém, é uma incógnita. Afinal, no outro grupo desta terceira fase está tudo embolado e tanto Rússia quanto Itália ou EUA podem avançar na primeira ou na segunda colocação.

Derrotadas pelas Itália por 3 sets a 0 na quarta-feira, as norte-americanas reagiram nesta quinta ao fazerem 3 sets a 1 na Rússia (25/19, 25/23, 15/25 e 25/23), em Milão. Assim, somaram três pontos e seguem vivas.

Na sexta, a Itália joga podendo perder por até 3 sets a 1 para avançar no primeiro lugar do Grupo G, enquanto a Rússia precisa de uma vitória por 3 a 0 ou 3 a 1 para continuar sonhando.

O Brasil, no Grupo H, pode perder por até 3 sets a 2 para a República Dominicana que mesmo assim assegura o primeiro lugar. Aí, encararia o segundo colocado da outra chave, no sábado. A final do Mundial acontece no domingo. O Brasil busca seu primeiro título.