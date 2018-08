EUA dominam partida e seleção feminina do Brasil perde amistoso de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para os Estados Unidos, neste domingo, diante de um público de mais de 7 mil pessoas. No ginásio Nilson Nelson, em Brasília, as americanas dominaram a partida e venceram por 3 sets a 1, parciais de 25/19, 25/18, 26/28 e 25/16.

As brasileiras chegaram a reagir e venceram o terceiro set, mas não foi o suficiente. Durante o amistoso, Dani Lins e Thaísa, que não disputaram a Liga das Nações, foram à quadra, assim como Rosamaria.

O Brasil deu início a uma série de quatro amistosos contra os Estados Unidos, seleção campeã da Liga das Nações, competição que terminou em julho. A partida faz parte da preparação das brasileiras para o principal desafio na temporada, o Campeonato Mundial, no Japão, entre os dias 29 de setembro e 20 de outubro.

Depois desse confronto na capital federal, o Brasil voltará a encarar as norte-americanas duas vezes, no Centro Olímpico, em Uberaba, nos próximos dias 14 e 16, e reencontrará as rivais para um último duelo de preparação, no dia 18, no Maracanãzinho, no Rio.

Na sequência dos confrontos com as norte-americanas, o Brasil disputará o Montreux Volley Masters, na Suíça, entre os dias 4 e 9 de setembro, torneio do qual a seleção é atual campeã.