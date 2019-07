EUA x Brasil: onde assistir a semifinal da Liga das Nações de Vôlei

Estados Unidos e Brasil se enfrentam neste sábado, às 22h (horário de Brasília), em Chicago, pela semifinal da Liga das Nações de Vôlei Masculino. O vencedor estará na decisão da competição e irá enfrentar a Polônia ou a Rússia, que também jogam neste sábado.

EUA X Brasil terá transmissão do canal SporTV2, que também irá exibir a partida através de seu site e de seu aplicativo.

O Brasil chega na semifinal após passar como segundo colocado do Grupo B, com uma vitória e uma derrota. Os Estados Unidos passaram como líder do Grupo A com duas vitórias.

Na fase preliminar, o time de Renan Del Zotto foi o líder geral, com 39 pontos - 14 vitórias e uma derrota - e os Estados Unidos ficou apenas na sexta posição, com 28 pontos - 9 vitórias e 6 derrotas.

Brasil e Estados Unidos já se enfrentaram na competição. No dia 31 de maio, a seleção brasileira derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 0, parciais de 22/25, 22/25 e 23/25.