Evandro e André lamentam queda em final, mas exaltam temporada no vôlei de praia

Evandro e André Stein ficaram com o vice-campeonato do World Tour Finals do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, após perderem para os norte-americanos Dalhausser e Lucena neste domingo, em Hamburgo. A derrota, como era de se esperar, decepcionou os brasileiros, mas eles fizeram questão de ressaltar a grande campanha na competição.

"Ficamos tristes porque queríamos a vitória, mas é um prazer termos feito esse caminho até outra final após o Campeonato Mundial. Eles são um time muito bom e consistente, e estivemos abaixo do nosso nível. Nosso saque não funcionou hoje e eles nos colocaram em situações de pressão em muitos momentos. Sabemos que temos muito a crescer e vamos trabalhar muito para isso", comentou André.

Além da boa campanha em Hamburgo, Evandro e André Stein têm a comemorar o ótimo desempenho no primeiro ano da parceria. Afinal, há apenas duas semanas conquistaram o título do Campeonato Mundial na Áustria, o primeiro deles na carreira.

"A temporada foi positiva para nós, especialmente depois de termos conquistado o Campeonato Mundial, mas sabemos que ainda temos muitas coisas para melhorar. Aprenderemos com essa derrota e será motivação para o que ainda virá", avaliou Evandro.

A derrota deste domingo fechou a temporada de Evandro e André Stein. Em dia pouco inspirado, eles foram presas fáceis para Dalhausser e Lucena, que levaram a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/13.