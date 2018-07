Evandro e André Stein batem austríacos e vão à semi do Finals de vôlei de praia

Evandro e André Stein deram neste sábado mais uma prova do ótimo momento que vivem e garantiram vaga nas semifinais do World Tour Finals do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, torneio disputado em Hamburgo, na Alemanha, que fecha a temporada da modalidade. Para isso, eles bateram nas quartas os austríacos Doppler e Horst por 2 sets a 0, com parciais de 21/15, 22/20.

Os brasileiros dominaram o confronto e ampliaram a "freguesia" dos austríacos. Afinal, foi justamente diante de Doppler e Horst que eles se sagraram campeões mundiais há duas semanas, na casa dos adversários. O desempenho em Hamburgo e na temporada tem agradado bastante Evandro.

"Estou muito satisfeito. Estamos fazendo um bom torneio e é ótimo estar em minha terceira semifinal de World Tour Finals em três anos. Se pudermos manter nossa consistência e continuarmos jogando bem, podemos seguir em frente em busca do pódio", disse o jogador, bronze em 2015 e prata em 2016, ao lado de Pedro Solberg.

Este é apenas o primeiro ano da dupla atuando junta, e os frutos já começam a ser colhidos. Para o jovem André, de 23 anos, esta vaga na semifinal é resultado de uma estratégia traçada antes mesmo da competição.

"Nossos saques curtos funcionaram e conseguimos alguns bloqueios e defesas para criar vantagem. No segundo set, eles passaram a sacar melhor, dificultaram a partida, mas o Evandro conseguiu defesas que geraram pontos de contra-ataque no final. Eles cometeram alguns erros e isso confirmou nossa vitória. Vamos seguir jogo a jogo", comentou.

Os próximos adversários de Evandro e André na luta por uma vaga na final serão os italianos Paolo Nicolai e Daniele Lupo, vice-campeões olímpicos nos Jogos Rio-2016. A partida começará às 6 horas (de Brasília) deste domingo, que ainda contará com as disputas de bronze e ouro, às 8h30 e 10h, respectivamente.

Os italianos foram às semifinais ao derrotarem os espanhóis Herrera e Gavira por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 19/21, 21/14 e 15/11, em outro confronto disputado neste sábado, na Alemanha.

Já a outra semifinal da competição será entre a dupla formada pelos norte-americanos Dalhausser e Lucena e a parceria polonesa Losiak/Kantor. Este confronto está marcado para começar às 5 horas (de Brasília) e definirá os primeiros classificados à decisão.