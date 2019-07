Evandro e Bruno Schmidt faturam a medalha de bronze na etapa de Gstaad

Evandro e Bruno Schmidt conquistaram neste sábado a medalha de bronze da etapa de Gstaad do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na disputa pelo terceiro lugar do evento cinco estrelas suíço, os brasileiros venceram de virada os italianos Nicolai e Lupo por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/17 e 15/12, em 50 minutos.

LEIA TAMBÉM > Dupla russa conquista Mundial de Vôlei de Praia e bate recorde de brasileiro

"Foi um esforço enorme para virarmos o jogo. Não começamos da maneira que gostaríamos e isso nos frustrou bastante, principalmente porque perdemos o primeiro set por nossos próprios erros. E os italianos são muito fortes, Nicolai é um dos melhores do mundo na minha opinião", destacou Bruno, maior pontuador do duelo contra os vice-campeões olímpicos com 23 acertos.

O resultado rendeu 720 pontos para Evandro e Bruno Schmidt na corrida olímpica brasileira, o que os deixa na liderança, com 4.160. Assim, ampliaram a vantagem para Alison e Álvaro Filho, que estão em segundo lugar com 3.030.

Esta foi a terceira medalha de Evandro e Bruno Schmidt no Circuito Mundial nesta temporada, pois eles conquistaram um ouro na etapa quatro estrelas de Varsóvia, em junho, e uma prata na etapa quatro estrelas de Jinjiang (China).

O título em Gstaad ficou com os noruegueses Mol e Sorum, que venceram na decisão os holandeses Brouwer e Meeuwsen por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/15. Nas semifinais, eles haviam passado por Evandro e Bruno Schmidt por 21/18 e 21/14.

Outras três duplas brasileiras competiram na chave masculina em Gstaad. Guto e Saymon pararam nas quartas de final, Alison e Álvaro Filho foram eliminados nas oitavas de final e André Stein e George caíram na repescagem. O próximo evento será a etapa quatro estrelas de Espinho, em Portugal, a partir de terça-feira.

Semifinal entre brasileiras

Na chave feminina de Gstaad, o Brasil terá uma dupla na decisão, pois Ana Patrícia/Rebecca e Carolina Solberg/Maria Elisa triunfaram nas quartas de final e vão se enfrentar nas semifinais. Carol Solberg e Maria Elisa estão em vantagem de 2 a 1 no retrospecto. Na outra semifinal, as norte-americanas Alix Klineman e April Ross vão encarar as suíças Huberli e Betschart.

Neste sábado, Carol Solberg e Maria Elisa venceram as holandesas Keizer e Meppelink por duplo 21/19. Já Ana Patrícia e Rebecca superaram as campeãs mundiais e canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes por 2 sets a 1, com parciais de 21/14, 18/21 e 15/9.