Evandro e Bruno Schmidt perdem na semifinal e vão disputar o bronze em Doha

Os brasileiros Evandro e Bruno Schmidt vão disputar nesta sexta-feira a medalha de bronze da etapa de Doha do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, evento de nível quatro estrelas disputado no Catar. Nesta quinta, eles avançaram nas quartas de final, mas acabaram sendo batidos nas semifinais.

No primeiro confronto do dia, Evandro e Bruno Schmidt derrotaram os norte-americanos Phil Dalhausser, campeão olímpico em 2008, e Nick Lucena por 2 sets a 0 - com parciais de 21/10 e 21/12, em 31 minutos -, se garantindo nas semifinais.

Porém, na busca pela vaga na decisão, perderam para os mexicanos Josue Gaxiola e Jose Rubio por duplo 22/20, em 39 minutos. Esse confronto era, até então, inédito no Circuito Mundial.

Evandro e Bruno Schmidt, que estão classificados para a Olimpíada de Tóquio-2020, voltarão a jogar em Doha nesta sexta-feira, às 11h45 (horário de Brasília), quando vão duelar pela medalha de bronze contra os italianos Nicolai e Lupo.

Na decisão, a dupla do México terá pela frente os poloneses Fijalek e Bryl, a partir das 13 horas. Os campeões vão faturar 800 pontos no ranking do Circuito Mundial e uma premiação de cerca de R$ 95 mil.