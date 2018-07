Evandro e Pedro Solberg avançam à final do Grand Slam de Long Beach

Os brasileiros Evandro e Pedro Solberg estão classificados à final do Grand Slam de Long Beach, uma das etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste sábado, eles se garantiram na decisão com a vitória de virada sobre os letões Aleksandrs Samoilovs e Janis Smedins por 2 sets a 1, com parciais de 14/21, 21/14 e 15/11.

Evandro e Pedro Solberg eram considerados candidatos a medalha nos Jogos Olímpicos do Rio, mas decepcionaram, sendo eliminados logo nas oitavas de final. Nesta semana, então, eles estão conseguindo dar a volta por cima, tanto que avançaram à decisão em Long Beach.

Eles abriram o sábado com uma fácil vitória sobre os mexicanos Virgen e Ontiveros por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/15, pelas quartas de final, garantindo presença nas semifinais em Long Beach.

Depois, então, encararam a dupla que lidera o Circuito Mundial - os brasileiros estão apenas em 14º lugar - e conseguiram o triunfo de virada. Evandro e Pedro foram dominados no primeiro set, permitindo que os adversários fizessem os primeiros quatro pontos da parcial, mas depois reagiram.

O domínio do segundo set foi todo da dupla brasileira, que abriu boa vantagem para forçar a realização do tie-break. A parcial decisiva foi a mais equilibrada, mas Evandro e Pedro Solberg conseguiram deslanchar no final, assegurando o triunfo.

Na decisão, neste domingo, os brasileiros vão encarar os norte-americanos Phil Dalhausser e Nicholas Lucena. Na outra semifinal, eles superaram os italianos Alex Ranghieri e Marco Caminati por 2 a 1, com parciais de 21/15, 17/21 e 15/6. A parceria dos Estados Unidos ocupa a segunda posição no ranking do Circuito Mundial.

A final deste domingo será um tira-teima, pois cada parceria venceu uma decisão entre eles em 2016. Evandro e Pedro Solberg venceram no Major de Gstaad, mas perderam no Open de Maceió.

No torneio feminino, Larissa e Talita foi a parceria brasileira que foi mais longe, avançando até as quartas de final. A decisão também será disputada neste domingo, quando as norte-americanas April Ross e Kerri Walsh Jennings vão encarar as espanholas Elsa Baquerizo e Liliana Fernández.