Evandro e Pedro Solberg vencem final e conquistam Grand Slam de Long Beach

Os brasileiros Evandro e Pedro Solberg reagiram bem à decepcionante campanha na Olimpíada do Rio. Neste domingo, a dupla derrotou os americanos Phil Dalhausser e Nicholas Lucena e conquistou o Grand Slam de Long Beach, nos Estados Unidos.

Cotados como candidatos à medalha no Rio-2016, Evandro e Pedro Solberg tiveram desempenho abaixo do esperado. Foram eliminados ainda nas oitavas de final da competição, para os russos Nikita Liamin e Dmitri Barsuk. Mas agora já obtiveram um bom resultado.

Depois de fazerem uma boa campanha ao longo da semana, os brasileiros minimizaram o apoio da torcida americana e venceram Dalhausser e Lucena por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 17/21 e 15/9, que chegaram a Long Beach na vice-liderança do ranking.

A final deste domingo valia ainda como um tira-teima entre as duplas, pois cada uma venceu uma decisão entre elas em 2016. Os brasileiros ganharam no Major de Gstaad, enquanto os americanos levaram a melhor no Open de Maceió.

Os brasileiros, que estavam apenas em 14º lugar do ranking, também já tinham vencido nas semifinais a dupla que lidera o Circuito Mundial, os letões Aleksandrs Samoilovs e Janis Smedins. Assim, com o triunfo deste domingo, devem subir importantes posições no ranking.

No torneio feminino, Larissa/Talita foi a parceria brasileira que mais avançou, chegando apenas até as quartas de final. No Rio-2016, a dupla perdeu a disputa do bronze e terminou na quarta colocação. O título em Long Beach ficou com as norte-americanas April Ross e Kerri Walsh Jennings.