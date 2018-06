Evandro e Vitor Felipe vencem e vão às oitavas em etapa checa do vôlei de praia

As duplas brasileiras do vôlei de praia masculino começaram a etapa de Ostrava, na República Checa, com quatro vitórias em sete jogos nesta quinta-feira. O destaque ficou para a reestreia de Evandro e Vitor Felipe, que venceram os dois jogos da fase inicial e já estão classificados para as oitavas de final do torneio válido pelo Circuito Mundial.

+ Duplas brasileiras avançam às oitavas de final em etapa checa do vôlei de praia

+ Renan vê jogo com Austrália como 'final' para seleção de vôlei na Liga das Nações

Evandro e Vitor Felipe jogaram juntos entre 2012 e 2014. Na retomada da parceria, largaram com duas vitórias por 2 sets a 0. Primeiro sobre os checos Vaclav Bercik e Jan Dumek, com parciais de 21/19 e 21/16, e na sequência sobre os canadenses Pedlow e Schachter, por 21/13 e 21/19.

Eles conhecerão os adversários das oitavas de final nesta sexta-feira, após a disputa da repescagem. Vitor Felipe comemorou a vitória que deu à dupla a liderança no Grupo B e falou sobre a reedição da parceria com Evandro.

"A reestreia do nosso time foi boa, no primeiro jogo estava um pouco mais nervoso, mas consegui controlar os nervos. Qualquer começo de campeonato já é tenso, mais ainda quando se está iniciando um projeto. Mas pudemos manter as coisas sob controle. Estávamos mais 'soltos' nos segundo jogo, sacando melhor. Isso fez de nossa virada de bola e defesa mais regulares. Estou muito feliz e confiante, vamos seguir focados, tem muitos jogos para acontecer e o torneio está bem bonito", analisou.

As duplas compostas por Alison e André Stein e Thiago e George venceram o primeiro jogo, mas caíram na segunda rodada, terminando em segundo na chave e, por isso, indo à repescagem. Já Pedro Solberg e Bruno Schmidt, que perderam na estreia, só jogam novamente nesta sexta-feira, precisando vencer para poder ir à repescagem.

Na primeira partida do Grupo A, os estreantes Alison e André Stein superaram os checos Lenc/Habr por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/18. No entanto, caíram no segundo jogo, em que foram derrotados por 2 a 1 pelos poloneses Fijalek/Bryl e ficaram sem a liderança da chave.

No Grupo G, duas duplas brasileiras se enfrentaram logo de cara. Thiago e George, que vieram do classificatório, superaram Pedro Solberg e Bruno Schmidt por 21/16 e 21/14. George e Pedro Solberg jogavam juntos até o mês passado, quando desfizeram a parceria. Superados na estreia, os campeões brasileiros da temporada 2012/2013 precisam vencer nesta sexta-feira os chilenos Marco e Esteban Grimalt.

Thiago e George, por sua vez, não repetiram o desempenho do jogo inicial e acabaram perdendo na segunda rodada para os russos Stoyanovskiy/Velichko por 2 sets a 0 (21/12 e 21/11). Assim, também disputarão a repescagem contra adversários que serão conhecidos nesta sexta-feira.