Evandro/André perde para dupla dos EUA e é vice no Finals de vôlei de praia

Atuais campeões mundiais de vôlei de praia, os brasileiros Evandro e André Stein não repetiram o desempenho no World Tour Finals do Circuito Mundial e tiveram que se contentar com o vice em Hamburgo, na Alemanha. Neste domingo, eles caíram na decisão para os norte-americanos Dalhausser e Lucena por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/13.

O dia até começou bem para Evandro e André Stein, que passaram nas semifinais pelos italianos Nicolai e Lupo por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/15. Com um placar idêntico, Dalhausser e Lucena bateram os poloneses Losiak e Kantor para também irem à decisão.

Só que na briga pelo título, os norte-americanos levaram a melhor. Evandro e André até largaram bem e conseguiram abrir dois pontos no início, mas pararam por aí. Os brasileiros erraram demais na reta final do primeiro set e permitiram que os adversários abrissem vantagem para fechar.

As falhas da dupla do Brasil continuaram no segundo set, e aí, Dalhausser e Lucena praticamente liquidaram a partida logo de cara. Com quatro pontos de vantagem, os experientes norte-americanos souberam se aproveitar também do abalo psicológico dos adversários para confirmar o triunfo.

Apesar da derrota, Evandro e André fecham sua primeira temporada atuando juntos de forma bastante positiva, principalmente pelo título mundial conquistado há duas semanas, o primeiro da carreira de ambos - André Stein se tornou o jogador mais jovem da história a conquistar o torneio.

No feminino, o título também não veio, já que Ágatha e Duda caíram na decisão de sábado para as campeãs olímpicas Ludwig e Walkenhorst, da Alemanha. Mas além desta dupla, porém, o Brasil também subiu ao pódio com Larissa e Talita, que ficaram com a terceira colocação.