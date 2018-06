Ex-auxiliar de Bernardinho, Rubinho renova com o Sesi-SP para a próxima temporada

Vice-campeão da Superliga Masculina de Vôlei, o Sesi-SP anunciou nesta sexta-feira a permanência do técnico Rubinho. O ex-auxiliar de Bernardinho na seleção brasileira assinou novo contrato com o time, válido até o fim da temporada 2018/2019, e celebrou a manutenção do trabalho.

"Acho que fizemos uma boa temporada. Mesmo com todas as mudanças na equipe, no elenco e mesmo na comissão técnica, o saldo foi positivo. Apresentamos um crescimento consistente e isso deve continuar", declarou.

Rubinho tem 49 anos e dedicou boa parte de sua carreira à seleção brasileira, na qual ajudou Bernardinho a conquistar seus principais títulos. No Sesi-SP, o treinador quase somou mais um troféu para a coleção, mas viu a equipe ser derrotada na decisão pelo Cruzeiro, no último domingo, e ficar com o vice da Superliga.

"O importante para próxima temporada é que mantivemos uma boa base desta última, ganhando no conjunto e organização da equipe. Com isso podemos esperar maior crescimento e melhores resultados", projetou.

Além de Rubinho, o Sesi-SP confirmou também a manutenção de Giuliano Ribas e Tiago Mizael, como assistentes, Fábio Correia, como preparador físico, e Luciana La Plata, como estatística.