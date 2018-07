Fabi celebra ano 'especial' para seleção de vôlei

RIO - A seleção brasileira feminina de vôlei teve mais um ano inesquecível em 2013. Foram cinco títulos na temporada, com destaque para o Grand Prix e a Copa dos Campeões, o que manteve a grande fase de 2012, quando a equipe sagrou-se campeã olímpica. Veterana de 33 anos e acostumada às vitórias com a camisa do País, Fabi afirmou que o ano foi "especial" para ela.

"O ano de 2013 foi muito especial. Não só pelas conquistas, mas pela maneira que o grupo se portou. Esse foi um ano pós-olímpico, onde normalmente há um relaxamento natural e muitos testes nas seleções. No entanto, o grupo manteve uma padrão de jogo, além do foco do início ao final da temporada. Todo o grupo está de parabéns", disse.

A líbero elegeu o Grand Prix como melhor momento da temporada e comentou sobre as mudanças na seleção. "Jogamos um Grand Prix onde foi possível ver muitas jogadoras novas atuando e novos talentos surgindo. Na fase final tivemos a oportunidade de jogar com o time completo e coroamos a campanha com o título."

Com tantas conquistas, a expectativa para 2014 é a melhor possível, pelo menos no entendimento de Fabi. "Em 2014 vamos lutar para manter o Brasil entre as melhores seleções do mundo, além da busca contínua por evolução. É um ano importante, ano de Mundial onde a seleção fará de tudo para conquistar esse título inédito. No entanto, estamos cientes que a cada ano que passa nossos adversários estão evoluindo e nos estudando para surpreender", comentou.