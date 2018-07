Fabi serve como referência para seleção no Grand Prix Aos 33 anos, a líbero Fabi é uma das líderes da seleção brasileira de vôlei que inicia na sexta-feira, contra a Polônia, em Campinas, a briga pelo seu nono título do Grand Prix. Com um currículo de respeito, com duas medalhas de ouro olímpicas, além de quatro conquistas no Grand Prix, a jogadora é elogiada por todas no grupo, principalmente pelas mais novatas, como a ponteira Gabi, de 19 anos.