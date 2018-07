Fase irregular das seleções de vôlei não preocupa CBV

"Durante o ciclo olímpico, não somos apenas nós que estamos tentando melhorar. Todo mundo melhorou muito", comentou Ary Graça, que avalia que o domínio brasileiro no vôlei mundial, tanto no masculino quanto no feminino, foi absorvido pelos demais países. "Eles aprenderam com a gente. Com a exceção da Rússia, que é bola para o alto o tempo todo, os outros jogam como a gente. Cabe a nós nos readaptarmos", avaliou o dirigente, que também já foi jogador de vôlei.

O presidente da CBV refuta a ideia de que o Brasil passa por uma entressafra de talentos. "O que não falta é renovação, não falta gente boa", explicou. Para Ary Graça, o trabalho da última década e meia segue no caminho certo e a missão maior está nas mãos dos técnicos Bernardinho (no masculino) e José Roberto Guimarães (no feminino).

"Cabe a nós encontrar uma saída. Eles (os técnicos) já estão criando situações táticas para fugir do que eles mesmos estabeleceram no mundo todo", disse Ary Graça, que aposta em boas campanhas das equipes feminina e masculina em Londres, mesmo com as dificuldades e deficiências expostas durante a atual temporada.

"Ainda temos tempo de corrigir uma questão aqui e outra ali. Além do mais, a camisa do Brasil ganha jogo", decretou Ary Graça, admitindo que a cobrança é grande. "Ganhamos tudo há 12 anos. O nível de exigência é altíssimo. Ninguém aceita outro resultado que não a vitória."