Federação confirma Copa do Mundo de vôlei no Japão

LAUSANNE - A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) confirmou nesta terça-feira o Japão como país-sede das Copas do Mundo masculina e feminina, que serão disputadas entre novembro e dezembro. As duas competições vão servir de pré-olímpico para os Jogos de Londres, em 2012.

A FIVB temia que o Japão não teria condições de receber os torneios por causa dos prejuízos causados pelo terremoto seguido de tsunami que atingiu o país em março deste ano. Além disso, o Japão poderia ser vetado das competições por conta do risco de vazamento nuclear, depois que o tsunami atingiu uma das usinas da costa leste.

Em nota, a Federação afirmou ter recebido do país "totais garantias" de que terá condições de receber as Copas do Mundo. "A FIVB está trabalhando junto com a família internacional olímpica para prover todo o suporte à sociedade japonesa com o objetivo de resgatar a confiança do povo e acelerar a recuperação do país", declarou o presidente Wei Jizhong.

A Copa do Mundo feminina será sediada em sete cidades japonesas, entre os dias 4 e 18 e de novembro, enquanto o evento masculino será disputado em oito, entre 20 de novembro e 4 de dezembro. Cada torneio contará com 12 seleções e classificará apenas três para a Olimpíada de 2012. O Japão tem sediado as Copas do Mundo, disputadas a cada quatro anos, desde que o evento se tornou pré-olímpico, em 1991.

No sábado, a FIVB já havia garantido a disputa do Grand Prix nas cidades japonesas. A competição feminina terá jogos nas cidades de Tóquio e Komaki, em agosto.