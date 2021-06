Felipe Roque se lesiona em treino da seleção brasileira e está fora da Liga das Nações de vôlei

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) informou que o oposto Felipe Roque está fora da Liga das Nações de Vôlei. O jogador, que está com o grupo em Rimini, na Itália, sofreu uma lesão no joelho direito no treino de segunda-feira e retorna ao Brasil em breve para passar por exames mais detalhados.

Felipe Roque, que atua no Taubaté-SP, era um dos três opostos inscritos na competição, ao lado de Wallace e Alan, os favoritos para as vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Sem ele, a seleção não deve fazer uma das duas trocas previstas para a segunda parte da Liga das Nações. João Rafael entraria no lugar de Vaccari.

Para manter o número de 16 atletas à disposição, é possível que o ponteiro entre na vaga de Felipe Roque. A outra alteração será a entrada de Lucão, que está no Brasil aguardando o nascimento da filha, na vaga de Matheus Pinta.

A seleção brasileira já disputou os três primeiros jogos na competição que acontece na bolha de Rimini e conquistou três vitórias - sobre Argentina, Estados Unidos e Canadá. O próximo compromisso será nesta quinta-feira contra a França, às 10 horas (de Brasília).