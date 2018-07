Fernanda Berti e Bárbara Seixas avançam à semifinal em etapa de Porec

As brasileiras Fernanda Berti e Bárbara Seixas venceram dois jogos nesta sexta-feira e garantiram o lugar na semifinal do Major de Porec, etapa croata do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste sábado, elas vão duelar com as canadenses Sarah Pavan e Melissa Paredes por uma vaga na final.

Para alcançar a semifinal, as brasileiras precisaram superar as compatriotas Larissa e Talita, uma das melhores duplas do circuito, por 2 sets a 1, com parciais de 22/20, 18/21 e 15/12. Antes derrotaram as alemãs Laboureur e Sude por 22/20, 24/26 e 15/12 - Larissa e Talita haviam superado as australianas Bawden e Clancy nas oitavas, por 21/11 e 21/16.

"Estamos na semifinal de um torneio cinco estrelas, muito importante. Viemos de resultados não tão bons na Rússia e Holanda. As meninas estão muito focadas, não temos pressa, queremos ter uma evolução sólida e permanente, sem querer que as coisas aconteçam 'para ontem'", comemorou o técnico da dupla, Ricardo de Freitas.

Ele revelou que Fernanda entrou em quadra duas vezes nesta sexta com dor de garganta e febre. "Ela está se superando no torneio desde o início. Deixa nossa equipe ainda mais orgulhosa, souberam trabalhar isso mentalmente e chegamos com muito mérito", disse o treinador.

Ainda nesta sexta as brasileiras Elize Maia e Taiana se despediram da etapa croata ao serem eliminadas na fase de oitavas de final. Elas foram batidas pelas norte-americanas Kelly Claes e Sara Hughes por 2 a 0, com parciais de 21/19 e 21/16.

MASCULINO

Na outra chave do torneio, o Brasil avançou com três duplas masculinas às oitavas de final: Evandro/André Stein, Pedro Solberg/Guto e Alison/Bruno Schmidt. As duas primeiras parcerias ficaram em primeiro lugar em seus grupos. Já Alison e Bruno Schmidt, atuais campeões olímpicos, precisaram jogar uma partida a mais, pela repescagem, para seguirem vivos na etapa croata.

Nas oitavas, Evandro e André Stein vão enfrentar os poloneses Rudol e Szalankiewicz. Pedro e Guto jogarão contra os norte-americanos Dalhausser e Lucena. Alison e Bruno Schmidt terão pela frente os espanhóis Herrera e Gavira neste sábado.

Já a parceria formada por Álvaro Filho e Saymon se despediu da competição nesta sexta, ao serem derrotados na repescagem. Eles foram batidos pelos poloneses Rudol e Szalankiewicz.