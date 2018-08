Fernanda Berti e Bárbara Seixas ficam com a prata na etapa de Viena do vôlei de praia

As brasileiras Fernanda Berti e Bárbara Seixas ficaram com a medalha de prata na etapa de Viena, na Áustria, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Neste sábado, a dupla acabou superada de virada na final pelas checas Hermannova e Slukova por 2 sets a 1 - com parciais de 10/21, 21/16 e 15/12. O torneio é um dos mais importantes da temporada de 2018, classificado como cinco estrelas.

+ Brasileiras vencem e garantem medalha ao país na etapa do vôlei de praia em Viena

+ Brasil avança com quatro duplas masculinas na etapa de Viena

Carolina Solberg e Maria Elisa, que também entraram em quadra neste sábado, encerraram o torneio na quarta colocação. Elas haviam sido superadas pelas checas na semifinal por 2 sets 0 (22/20 e 21/19). Horas depois, na disputa do bronze, acabaram vencidas pelas holandesas Keizer e Meppelink também por 2 a 0 (21/19 e 21/18).

"Estamos um pouco frustradas, claro, pois começamos a partida muito bem. Focamos na estratégia e acredito que elas tiveram um pouco mais de paciência que nós, souberam passar pela parte ruim do jogo. Sabíamos que seria um jogo difícil. Temos que aprender com nossos erros, estudar para melhorarmos ainda mais nos próximos torneios", disse Bárbara Seixas.

"Elas souberam sair de uma situação difícil e retomar a concentração do jogo, sacaram bem. Acontece. O terceiro set foi muito igual, disputado, mas elas acabaram vencendo. Fizemos um bom torneio, estou orgulhosa pela final, vamos buscar dar nosso melhor nos próximos torneios", completou a bloqueadora Fernanda Berti.

No quadro geral, o Brasil soma agora 23 medalhas no Circuito Mundial, sendo oito de ouro, 11 de prata e quatro de bronze. Maria Elisa e Carol Solberg também aprovaram o desempenho geral em Viena. "Tivemos muitas coisas boas neste torneio, saímos situações difíceis para alcançarmos a semifinal, com muita parceria. Tivemos uma evolução. Apesar de ter perdido os últimos jogos neste sábado, existiu um trabalho psicológico muito bacana. Acredito que erramos um pouco na parte técnica, não foi possível sacar tão bem, como fizemos ontem. Foi a diferença. Mas saio sabendo que buscamos nosso melhor, sempre juntas. A cara do nosso time é de muita luta e é o que vamos levar para a próxima etapa, na Rússia", disse Maria Elisa.

MASCULINO - Entre os homens, as quatro duplas do Brasil se despediram neste sábado. Alison e André Stein foram superados nas oitavas de final pelos compatriotas Pedro Solberg e Bruno Schmidt por 2 sets a 0 (21/12 e 21/18). Quem também caiu nesta fase foi Ricardo/Guto, superado pelos noruegueses Mol e Sorum por 2 a 1 (16/21, 21/19 e 15/5).

Poucas horas depois, Pedro Solberg e Bruno Schmidt também acabaram eliminados. Eles foram derrotados nas quartas de final pelos poloneses Fijalek e Bryl: 2 sets a 0 (21/15 e 25/23). Já Evandro e Vitor Felipe caíram para os medalhistas olímpicos Brouwer/Meeuwsen, da Holanda, que venceram os brasileiros por 2 a 1 (17/21, 21/16 e 15/13).