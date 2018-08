Fernanda Garay comemora retorno à seleção de vôlei: 'Meu coração acelerou'

A ponteira Fernanda Garay realizou nesta terça-feira seu primeiro treino com a seleção brasileira feminina de vôlei, em Saquarema, no Rio. Na sequência, ela concedeu entrevista coletiva e comemorou o retorno ao time após dois anos de ausência.

"Precisava descansar e ficar um tempo mais dedicado à minha família. Tive uma conversa muito boa com o Zé Roberto e isso foi muito positivo para minha volta. Pelo meu histórico e por toda a confiança que a comissão técnica me passou, me senti motivada a voltar e brigar para estar bem no Mundial", explicou a atacante.

A última partida do atacante pela seleção brasileira foi nos Jogos do Rio, em 2016. Quatro anos antes, ela havia conquistado o ouro olímpico em Londres. Agora, Garay está de volta para participar do Mundial, que será disputado de 29 de setembro a 20 de outubro no Japão.

"Posso contribuir com minha bagagem, experiência e energia. Meu coração acelerou quando apareceu a oportunidade de jogar de novo na seleção. Essa vontade é ainda maior pelo desejo de disputar o Mundial. É um título que ainda não conseguimos e queremos bastante", disse Garay.

O treinador José Roberto Guimarães mostrou muita otimismo com o retorno da ponteira.

"Conversamos muitas vezes e sempre pedi que ela mantivesse um pé dentro da seleção brasileira, que não desse adeus definitivo. Tomei coragem, liguei e falei que o time precisava dela", explicou.

Garay, que recentemente trocou o vôlei da China pelo Praia Clube, se juntou a um grupo de 15 atletas que vem treinando no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema. Lá, já trabalham as levantadoras Dani Lins e Roberta, a oposta Tandara; as centrais Adenízia, Carol, Bia e Thaisa; as ponteiras Gabi, Natália, Amanda, Drussyla, Rosamaria e Fernanda Tomé e as líberos Gabiru e Suelen.

Na preparação para o Mundial, a seleção fará quatro amistosos contra os Estados Unidos no próximo mês. Os duelos vão ser nos dias 12, em Brasília, 14 e 16, ambos em Uberaba, e 18, no Rio. Na sequência, a equipe disputará, na Suíça, o Montreux Volley Masters, entre 4 e 9 de setembro.