Fernanda Garay é convocada para preparação do Brasil ao Mundial

Fernanda Garay está de volta à seleção brasileira feminina de vôlei. Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou que a ponteira, de 32 anos, foi convocada pelo técnico José Roberto Guimarães para os treinamentos de preparação ao Mundial, que será realizado no Japão entre 29 de setembro e 20 de outubro.

Campeã olímpica em 2012, Garay vai se juntar a um grupo de 15 atletas que vem treinando no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ). Lá, já trabalham as levantadoras Dani Lins e Roberta, a oposta Tandara; as centrais Adenízia, Carol, Bia e Thaisa; as ponteiras Gabi, Natália, Amanda, Drussyla, Rosamaria e Fernanda Tomé e as líberos Gabiru e Suelen.

Garay, inclusive, concederá entrevista coletiva nesta terça-feira em Saquarema. Isso se dará apenas um dia após a ponteira ser apresentada como reforço do Praia Clube, de Uberlândia (MG), retornando ao vôlei brasileiro após passagem pela China, onde atuava pelo Guangdong Evergrande.

Na preparação para o Mundial, a seleção fará quatro amistosos contra os Estados Unidos no próximo mês. Os duelos vão ser nos dias 12, em Brasília, 14 e 16, ambos em Uberaba, e 18, no Rio. Na sequência, a equipe disputará, na Suíça, o Montreux Volley Masters, na Suíça, entre 4 e 9 de setembro.