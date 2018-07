Fernanda Garay mostra ansiedade para Mundial de Vôlei

"Defender o Brasil no Campeonato Mundial é a realização de um sonho. É uma oportunidade para poucas jogadoras. Vou curtir muito a competição. Cada jogo será um desafio. Será uma experiência para a vida toda", garantiu a atleta brasileira.

Contratada pelo NEC, do Japão, para a próxima temporada, Fernanda disse ainda que espera aproveitar o Mundial para se ambientar em sua "nova casa". "É a primeira vez que venho ao Japão. Aqui tudo é limpo e moderno. Na sala de musculação, há uns aparelhos inovadores, que nunca tinha visto", comentou a atleta, ponderando que estranhou apenas o fuso horário.

"Nunca peguei um fuso horário tão complicado. São 11 horas à frente do Brasil. Até consigo dormir bem durante a noite, mas à tarde, que seria madrugada no Brasil, sinto muito sono", acrescentou Fernanda.

A seleção brasileira está em Tóquio desde sexta-feira e faz um amistoso nesta segunda contra o Japão. A participação no Mundial começa diante da seleção do Quênia, no dia 29 de outubro. As demais adversárias no Grupo B são Itália, Holanda, Porto Rico e República Checa.