Fernanda Garay vê Brasil pronto para iniciar Grand Prix

"Acredito que estamos preparadas, o período de treinos em Saquarema foi muito proveitoso. Temos uma sequência complicada pela frente, mas é fundamental começar bem. A confiança cresce com as vitórias", declarou a jogadora.

Depois de pegar a China, o Brasil duela com as anfitriãs italianas e a República Checa em Sassari. Para Fernanda Garay, um bom início será essencial para a segunda fase, quando a seleção receberá a Coreia do Sul, a Rússia e os Estados Unidos, entre os dias 8 e 10 de agosto.

"Jogar no Brasil já tendo garantido bons resultados nessa série fora seria o ideal. Certamente, é a competição de nível mais alto até aqui na temporada. E tão importante quanto pensarmos no título é fazer do Grand Prix um bom teste para o Mundial", disse, pensando já no torneio que ocorre em setembro e outubro, também na Itália.