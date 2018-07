Finais da próxima Superliga serão em Minas Gerais

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) ainda não divulgou a tabela da próxima edição da Superliga, prevista para começar em novembro. Mas já definiu que a final do torneio, tanto no masculino quanto no feminino, acontecerá em Minas Gerais.

A fórmula de disputa com final em jogo único será repetida na próxima edição, de acordo com o regulamento divulgado pela CBV, que também aponta a escolha de Minas Gerais, em cidade ainda indefinida, como sede das duas decisões.

Desde que essa fórmula com final em jogo único foi instituída na Superliga, o Rio recebeu a decisão nos dois primeiros anos, enquanto São Paulo foi a sede na última edição. Agora, será a vez de Minas Gerais, que tem seis times na competição.

Ao todo, a Superliga de 2010/2011 terá a participação de 27 equipes, sendo 15 no masculino e 12 no feminino. A expectativa agora é pela divulgação do calendário de jogos da competição, que é a principal do vôlei brasileiro.

No masculino, os participantes são: São Bernardo (SP), Montes Claros (MG), Cimed (SC), Sogipa (RS), Londrina (PR), Campinas (SP), Pinheiros (SP), Sada Cruzeiro (MG), Santo André (SP), São Caetano (SP), Sesi (SP), Blumenau (SC), Minas (MG), Vôlei Futuro (SP) e Volta Redonda (RJ).

E no torneio feminino, os 12 times são Praia Clube (MG), São Bernardo (SP), Mackenzie (MG), Brusque (SC), Macaé (RJ), São José (SC), Pinheiros (SP), São Caetano (SP), Osasco (SP), Unilever (RJ), Minas (MG) e Vôlei Futuro (SP).