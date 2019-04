Finais da Superliga Masculina entre Sesi-SP e Taubaté começam no dia 23

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou nesta segunda-feira a tabela das finais da Superliga Masculina. Depois de oito anos de hegemonia, o Sada Cruzeiro foi eliminado nas semifinais pelo Taubaté, que decidirá o título contra o Sesi-SP em uma série melhor de cinco jogos - uma novidade nesta temporada, já que a decisão era sempre em uma partida única em um local previamente definido.

Como Sesi-SP teve a melhor campanha da fase de classificação, os dois times paulistas abrem a disputa pelo título no próximo dia 23, uma terça-feira, às 21h30, no ginásio Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo. O segundo desafio será no dia 27, um sábado, desta vez no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP), casa da equipe do Vale do Paraíba.

O terceiro jogo, o último confirmado para acontecer, será realizado no próximo dia 30, uma terça-feira, na Arena Suzano, em Suzano (SP), onde a capacidade é maior e atende um maior número de torcedores. O quarto e o quinto duelos, caso sejam necessários, seguirão no mesmo local nos sábados dias 4 e 11 de maio.

O Sesi-SP chegou à grande decisão depois de ser o melhor da fase de classificação e passar pelo Itapetininga-SP, nas quartas de final, e pelo Sesc-RJ, nas semifinais. O Taubaté foi o terceiro colocado na primeira etapa da competição, eliminou o Vôlei Renata-SP nas quartas e o Sada Cruzeiro nas semis.